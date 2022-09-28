Суд заменил якутянке условный срок на реальный за нарушения

Прокуратура г. Якутска приняла участие в рассмотрении судом представления уголовно-исполнительной инспекции об отмене условного наказания и исполнении наказания, назначенного приговором суда.

Установлено, что 28- летняя жительница г. Якутска, приговором суда за совершение кражи с банковского счёта осуждена к 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Вместе с тем, осужденная на путь исправления не встала, в период испытательного срока намеренно скрылась от контроля, не являлась на регистрацию, сменила постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Суд с учётом мнения прокурора, удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции, отменил условное осуждение и направил осужденную отбывать наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительную колонию общего режима.

Постановление суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.