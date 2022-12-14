Суд Якутии отменил штраф журналисту за слово «фронт» в эфире — РБК

В Якутии отменили судебное решение о штрафе журналисту издания «Якутия.Инфо» Тимофею Ефремову за использование слова «фронт» в эфире телеканала «Дождь» (внесен в реестр иноагентов), сообщает РБК.

Судья Верховного суда республики Галина Федорова направила дело обратно на пересмотр в первую инстанцию. Дело против Ефремова было заведено по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России). Якутский городской суд 8 ноября назначил ему штраф в 30 тыс. руб.

«Также в данном выступлении Ефремов Т.А. высказался в форме дискредитирующей частичную мобилизацию и ВС России <…>, искажал ее цели и задачи, провоцировал создание негативной оценки ВС России», — говорилось в решении суда.

Ранее РБК со ссылкой на статистику системы «ГАС Правосудие» и портала московских судов сообщал, что с марта по октябрь в российские суды поступило почти 4800 административных дел о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП). Из них 3406 дел было зарегистрировано судами первой инстанции, остальные 1354 находились в вышестоящих судах.



