Суд вынес решение по громкому делу о массовом отравлении якутян

Якутским городским судом Республики Саха (Якутия) рассмотрено исковое заявление Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) к Обществу с ограниченной ответственностью «Сеул» о защите интересов группы лиц, возмещении убытков и компенсации морального вреда. К иску присоединилось 30 потребителей.

С 20 августа 2019 года население г. Якутска, Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского и Намского районов Республики Саха (Якутия) стали обращаться в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления. Заболевание всех больных по времени возникновения связано с употреблением ими пищи, приготовленной в объектах общественного питания г. Якутска Республики Саха (Якутия), принадлежащих ООО «Сеул». Больные были гостями на свадьбах, проведенных в период с 16 по 23 августа 2019 года в банкетных залах «София», «Белые ночи», ООО «Сеул», находящихся по адресу: г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 69.

Судом принято решение, в соответствии с которым иск Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) к Обществу с ограниченной ответственностью «Сеул» о защите прав потребителей группы лиц удовлетворен частично.

По 5 потребителям заключены мировые соглашения на общую сумму 61 356 руб.

По 25 потребителям судом в пользу потребителей присуждено 717 229,96 рублей, из которых:

148 698,14 рублей – компенсация материального вреда;

395 000 рублей – компенсация морального вреда;

239 076,65 рублей– размер штрафа за отказ в добровольном удовлетворении требований потребителей.

Решение вступило в законную силу. Все потребители получили взысканные денежные средства.

Также Якутским городским судом Республики Саха (Якутия) рассмотрено исковое заявление Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) к Обществу с ограниченной ответственностью «Сеул» о защите интересов заказчика свадьбы, в которой пострадали гости, возмещении убытков и компенсации морального вреда.

Судом принято решение, в соответствии с которым иск Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) к Обществу с ограниченной ответственностью «Сеул» о защите прав потребителей группы лиц удовлетворить частично.

Судом в пользу потребителя присуждено 706 500 рублей, из которых:

228 000 рублей – компенсация материального вреда;

228 000 рублей – неустойка за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя;

15 000 рублей – компенсация морального вреда;

235 500 рублей – размер штрафа за отказ в добровольном удовлетворении требований потребителей.

Решение вступило в законную силу. Заказчик свадьбы получил взысканные денежные средства.