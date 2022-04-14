Суд вынес приговор якутянину, изнасиловавшему 8-летнюю девочку

Доказательства, собранные Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия), признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 30-летнему жителю Амгинского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Следствием и судом установлено, что ночью 17 июля 2021 года подсудимый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 8-летней девочки, дальней родственницы, которая находилась в гостях у родных.

Впоследствии девочка рассказала о произошедшем своей матери, которая обратилась в органы внутренних дел. Злоумышленник незамедлительно был задержан и позже по ходатайству следователя СКР помещен под стражу.

На первоначальной стадии предварительного следствия он признал вину в совершенном преступлении, но позже изменил показания и, пытаясь избежать уголовной ответственности, выдвигал ряд версий в свою защиту. Несмотря на это, следствием проведен комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы – проведены десятки допросов, осмотров, экспертных исследований. Версии обвиняемого были опровергнуты следствием, и доказательственная база легла в основу обвинительного заключения.

Приговором суда подсудимый признан виновным и осужден к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Для минимизации последствий совершенного в отношении ребенка преступления девочке оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.

Следственное управление напоминает о том, что при наличии изменений в поведении ребенка, снижении успеваемости, замкнутости, отсутствии аппетита, вызывающем поведении необходимо в спокойной обстановке поговорить с ним и постараться выяснить причину изменений. Вполне возможно, что ребенок стал жертвой психологического или физического насилия и не способен самостоятельно разобраться в ситуации.

При отсутствии положительного результата родственникам несовершеннолетнего необходимо обратиться в Мобильную кризисную службу по телефону 8 800 100 22 83. Высококвалифицированные специалисты призваны решать проблемы, связанные с реабилитацией и психологической коррекцией жертв преступлений и уже помогли сотням маленьких якутян, пострадавших от преступных посягательств.