Суд вынес приговор якутскому бизнесмену

К одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении приговорил суд Якутии бизнесмена, который заработал свыше 75 млн рублей на нелегальной газозаправке. Он признан виновным в незаконной предпринимательской деятельности, связанной с эксплуатацией взрывопожароопасного производственного объекта I класса.

Будучи банкротом, он создал предприятие, номинально назначив свою тёщу в качестве генерального директора. Взял от лица тёщиной фирмы в аренду контейнеры-цистерны. После чего, нарушая требования федерального законодательства и в отсутствие лицензии, на земельных участках общей площадью 12 551 м² в посёлке Жатай ввёл в эксплуатацию газонаполнительную станцию, то есть газозаправку.

В период с января 2021 по март 2022 года он организовал и осуществил работы по приёму, хранению и отпуску не менее 23 тысяч тонн сжиженного углеводородного газа. Этот нелегальный бизнес принёс ему многомиллионный доход.