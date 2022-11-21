Суд вынес приговор убийце беременной женщины

Верховный Суд Республики Саха (Якутия) приговорил 23-летнюю жительницу Кобяйского улуса к 11 годам лишения свободы за убийство беременной сестры (п. «г», ч. 2, ст. 105 Уголовного кодекса РФ). Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

Женщину признали виновной в убийстве сестры, заведомо для виновной находящейся в состоянии беременности. Трагедия произошла 28 июня 2022 года в арендованной квартире по улице Дзержинского в городе Якутске, где осужденная проживала с двумя малолетними детьми и 19-летней беременной сестрой. Установлено, что в ходе совместного распития осужденная, в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры избила беременную сестру, нанеся ей множественные удары руками и ногами по телу, а также многочисленные удары ножом в область туловища, головы и конечностей. Потерпевшая скончалась на месте преступления до приезда скорой помощи, от проникающего колото-резанного ранения грудной клетки с повреждением сердца. Причиной убийства стала личная неприязнь, деньги и отказ потерпевшей вставать на учет по беременности, усугубленные употреблением алкоголя.

Обе девушки сироты, весной осужденная приехала в Якутск на роды, здесь и осталась, а сестренка приехала к ней под предлогом восстановления в учебном заведении. В тот день осужденная выпив, решила на правах старшей сестры поговорить с младшей, которая по ее словам вела разгульный образ жизни, ей не помогала и тратила все деньги на себя. Слово за слово они поругались, и осужденная, схватив со стола кухонный нож, нанесла потерпевшей сначала несколько ударов ножом в ногу, а когда сестренка пыталась покинуть квартиру, догнала ее и в прихожей нанесла ей удары ножом. Потом, затащив тело сестренки с лестничной площадки в квартиру, продолжила ее бить. В ходе драки осужденная, несмотря на то, что младшая сестренка была беременна, нанесла ей не менее 34 ударов руками и ногами по всему телу, а потом, схватив нож, нанесла им не менее 11 ударов в голову, в область туловища, в область нижних и верхних конечностей.

В ходе судебного разбирательства осужденная отказалась от дачи показаний, от родственников осужденной также поступили ходатайства о смягчении ей наказания, предположив, что потерпевшая сама спровоцировала ее на убийство.

При назначении наказания суд учел наличие у осужденной малолетних детей, раскаяние, отсутствие судимости. Гособвинитель попросил назначить для осужденной наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.