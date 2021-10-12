Суд вынес приговор по громкому уголовному делу

Прокуратура республики поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 3 жителей республики.

Подсудимые Б. и Н. признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «ж», «к» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с целью облегчить совершение другого преступления), ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). Подсудимый Д. признан виновным в пособничестве в совершении убийства и умышленном уничтожении чужого имущества. Все они также признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере). Подсудимый Б. также признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого и особо тяжкого преступления).

Уголовное дело по ходатайству подсудимых рассмотрено коллегией присяжных заседателей.

В суде установлено, что подсудимый Б., имея финансовые затруднения, решил совершить кражу из магазина, в котором он работал, приняв решение завладеть ключами от него, убив директора. Для реализации своего преступного умысла он привлек к совершению тяжких и особо тяжких преступлений своего несовершеннолетнего знакомого, который, в свою очередь, позвал с собой еще одного подростка.

Во исполнение преступного умысла, подсудимый Б. и один из несовершеннолетних, придя в сентябре 2019 года в г. Ленске в гости к потерпевшему, совершили его убийство путем удушения, в то время как второй несовершеннолетний стоял на улице и обеспечивал наблюдение. После совершенного убийства был совершен поджог дома, в котором находился труп потерпевшего. Завладев, таким образом, ключами от магазина, подсудимые совершили кражу из него денежных средств в размере около 700 тыс. рублей, а также нескольких сотовых телефонов.

По результатам рассмотрения уголовного дела, Верховный суд республики в соответствии с вердиктом коллегии присяжных заседателей, с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил гр. Б. к 12 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, несовершеннолетний Н. осужден к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, несовершеннолетний Д. к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также судом удовлетворен гражданский иск о возмещении потерпевшей стороне материального ущерба и морального вреда на общую сумму более 2 млн 700 тыс. руб.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.