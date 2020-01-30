Суд вынес приговор экс-главе якутского села

Прокуратура Вилюйского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации МО «Первый Тогусский наслег». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК РФ (превышение главой органа местного самоуправления должностных полномочий).

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры Вилюйского района.

Установлено, что в 2016 году администрацией МО «Первый Тогусский наслег» в лице главы наслега заключен с подрядчиком муниципальный контракт на строительство и обустройство спортивной площадки и детской игровой площадки в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Первого Тогусского наслега на 2014-2018 годы».

Впоследствии главой наслега в отсутствие всего объема выполненных работ подписан акт об их приемке и справка об их стоимости, на основании которых подрядной организации перечислены предусмотренные контрактом денежные средства.

В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый вину по предъявленному обвинению признал, раскаялся в содеянном и возместил в полном объеме ущерб, причиненный преступлением бюджету муниципального образования, в размере свыше 176 тыс.руб.

Суд, рассмотрев уголовное дело, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил бывшему главе МО «Первый Тогусский наслег» наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.