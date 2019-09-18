Суд ввел процедуру наблюдения в отношении УК-должника

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в рамках дела о банкротстве ввел процедуру наблюдения в отношении ООО УК «ТОС» (ИНН 1435302979). Решение принято на основании заявления ПАО «Якутскэнерго». Задолженность управляющей компании за потребленные энергоресурсы, включенная в реестр требований кредиторов, составляет 6,3 млн рублей.

Определением Арбитражного суда назначен временный управляющий, процедура наблюдения введена до 23 декабря 2019 года.

ПАО «Якутскэнерго» ведет системную работу по снижению задолженности за потребленные энергоресурсы, применяя весь комплекс мер, предусмотренный законодательством. В отношении потребителей, уклоняющихся от решения вопросов погашения задолженности, энергетики вынуждены применять крайние меры, включая обращения в суд с заявлением о банкротстве.

Так, Арбитражным судом Республики Саха (Якутия) приняты решения о введении процедуры наблюдения в рамках дела о банкротстве в отношении управляющих компаний ООО УК «Рубин», ООО УК «ТОС» (ИНН 1435292784), ООО «Северный дом». Процедура конкурсного управления введена в отношении ООО УК «Вера», ТСЖ «Ренессанс», ТСЖ «202 мкр. 16 корпус», ООО УК «Плутон Вита». Привлечен к субсидиарной ответственности руководитель ТСЖ «Ренессанс», рассматривается заявление о привлечении к субсидиарной ответственности руководителя ООО УК «Вера».

«Признание исполнителя коммунальных услуг банкротом и введение процедур наблюдения, конкурсного управления позволит добиться того, чтобы платежи, собираемые с жильцов за энергоресурсы, направлялись ресурсоснабжающей организации, – отмечает директор Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» Наталья Корягина. – И все же хочется обратиться к потребителям: лучше урегулировать вопросы задолженности, не доводя дела до суда. Тем более, что «Якутскэнерго» предоставляет возможность заключения соглашения о рассрочке выплаты задолженности».