Суд в Якутии решил судьбу браконьеров

В отношении двоих жителей Вилюйского района суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год за незаконную добычу рыбы, причинившей крупный ущерб.

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Напомним, что данное преступление было выявлено сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-профилактической операции «Путина-2019». Тогда на одном из участков побережья р. Вилюй, недалеко от п. Кысыл-Сыр, осужденные были застигнуты при незаконном вылове 15 водных биологических ресурсов, в том числе особей сибирского осетра, чира и др. на общую сумму свыше 330 000 рублей. Ихтиологическая экспертиза установила, что вся изъятая рыба добыта на объячеивающее орудие лова.

Суд также обязал обоих подсудимых возместить материальный ущерб Ленскому территориальному управлению федерального агентства по рыболовству.