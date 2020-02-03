Суд ужесточил приговор братьям-душегубам из Якутии

Прокурорами поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух братьев.

Органами следствия они обвинялись в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в», «г» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Один из братьев также обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека).

Так, по версии следствия, братья на почве личных неприязненных отношений, возникших на почве ревности к потерпевшему из-за женщины, при выходе из квартиры оглушив мужчину, совершили его похищение и насильно усадили в принадлежащий им автомобиль. Когда потерпевший, придя в себя в машине, начал оказывать сопротивление, старший из братьев нанес ему не менее 35 ударов ножом в жизненно-важные органы. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе рассмотрения дела по существу судом первой инстанции, государственные обвинители согласились с правильностью юридической квалификации деяний подсудимых, данной органами предварительного следствия, и предлагали суду признать братьев виновными по предъявленному обвинению.

Верховный суд Республики Саха (Якутия) по результатам рассмотрения уголовного дела квалифицировал действия братьев не как похищение, а как приготовление к похищению человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, а деяние старшего из братьев по ч.1 ст.105 УК РФ, вместо п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ, и назначил младшему из братьев 5 лет лишения свободы, старшему 13 лет лишения свободы, с отбыванием ими наказания в колонии строгого режима.

Государственные обвинители не согласившись с приговором суда внесли апелляционное представление, по результатам рассмотрения которого судебной коллегией по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции приговор Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 24.10.2019 отменен, и по делу постановлен новый апелляционный приговор.

Братья признаны виновными в совершении инкриминированных им органами следствия преступлений и им назначено наказание в виде лишения свободы, на срок 15 и 6 лет, соответственно.

Местом отбывания наказания обоим определена исправительная колония строгого режима.