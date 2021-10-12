Суд ужесточил наказание убийце супруга

Прокуратура Оймяконского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Уголовное дело по ходатайству подсудимой рассмотрено коллегией присяжных заседателей.

В суде установлено, что в конце сентября 2020 года между женщиной и ее супругом произошла ссора, в ходе которой подсудимая, взяв из кухни нож, прошла с ним в комнату, где находился потерпевший, и нанесла ему не менее 4 ударов в область головы и шеи.

В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Подсудимая в суде вину не признала. Вместе с тем вердиктом коллегии присяжных заседателей она признана виновной в совершении убийства, приговором суда осуждена к 6 годам 3 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет.

Государственный обвинитель, не согласившись с приговором ввиду его мягкости внес апелляционное представление, по результатам рассмотрения которого Верховным судом Республики Саха (Якутия) приговор суда первой инстанции изменен, исключено указание на условное осуждение, подсудимая приговорена к реальному лишению свободы на срок 6 лет 3 месяца.