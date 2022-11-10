10.11.2022
19:43
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Судебная хроника

Суд разрешил потребителю публиковать негативные отзывы в соцсетях

Арбитражный суд Якутии разрешил публиковать негативные отзывы о компаниях, сообщается на сайте суда, сообщает ИА SakhaNews

Заведующая Центром развития ребенка  «Улыбка» обратилась в Арбитражный суд с иском к  Е.В.Райкиной (ООО «2ГИС Регион») о признании информации, распространенной в одной соцсети и 2Gis ответчиком, не соответствующей  действительности и порочащей деловую репутацию  предпринимателя и Центра развития ребенка «Улыбка». Она потребовала удалить пост и взыскать компенсацию репутационного вреда в размере 200 тысяч рублей с  ответчика. 

Ответчик с иском не согласилась, заявив, что никаких недостоверных сведений или оскорбляющих выражений опубликовано не было. 

Арбитражный суд Якутии отказал в иске, согласившись, что распространенная информация является оценочными суждениями и не носит порочащий характер, ответчик выразил свое отношение как потребитель услуг.

Право потребителей на публикацию отзывов о деятельности коммерческих организаций (в том числе негативных)  является важным элементом системы защиты прав  потребителей, поэтому ограничение потребителей в создании негативных отзывов не допускается.

Фото: ИА SakhaNews
Источник: ИА SakhaNews

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