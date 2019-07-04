Суд расторг брак якутянки с иностранцем

Якутский городской суд удовлетворил иск прокуратуры города Якутска в интересах Российской Федерации о признании недействительным брака, зарегистрированного между гражданином Республики Таджикистан и гражданкой Российской Федерации, и аннулировании записи акта о заключении брака.

Предшествовавшей предъявлению иска проверкой установлено, что 25 мая 2018 года Отделом Управления ЗАГС при Правительстве Республики Саха (Якутия) по г. Якутску зарегистрирован брак иностранного гражданина с россиянкой, после чего 1 июня 2018 года новобрачный обратился в Управление по вопросам миграции МВД по Республике Саха (Якутия) с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание, представив свидетельство о заключении брака.

Ответчица пояснила, что совместно с мужем не проживают, совместное хозяйство не ведут, в последний раз видела его при оформлении документов, вступила в брак за денежное вознаграждение, тем самым подтвердив фиктивность заключенного брака.

Решение суда не вступило в законную силу.