Суд рассмотрит принуждение к лжесвидетельству

Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 309 УК РФ (понуждение потерпевшего к даче ложных показаний, соединенное с угрозой убийством и причинением вреда здоровью).

По версии следствия обвиняемый, желая помочь своему родному брату избежать уголовной ответственности по обвинению в совершении преступления по ст. 162 УК РФ (разбой), решил принудить потерпевшего к даче ложных показаний.

В этих целях он оказывая противодействие предварительному следствию и суду в установлении истины по уголовному делу, неоднократно звонил потерпевшему, а также лично с ним встречался и угрожая убийством, требовал от него дать ложные показания о непричастности брата к преступлению.

Угрозы потерпевший воспринял реально и, опасаясь за свою жизнь и здоровье, в ходе очной ставки, а также при продлении обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей сообщил о его невиновности.

Факты оказания давления на потерпевшего стали известны следователю, которым приняты меры по осуществлению его государственной защиты.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна РОЖИНА.