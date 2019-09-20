Суд рассмотрел апелляцию экс-директора Водоканала

20 сентября 2019 года Верховным судом республики рассмотрена апелляционная жалоба бывшего директора АО «Водоканал» Николая Жесткова на Постановление Якутского городского суда от 28 августа 2019 года, которым удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста.

В апелляционной жалобе обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) просил изменить меру пресечения на более мягкую.

В ходе судебного заседания обвиняемый поддержал доводы своей жалобы. Судом было удовлетворено ходатайство защитника обвиняемого о приобщении к материалам дела ряда медицинских справок и выписки о проведении обвиняемому оперативного лечения в кардиологическом отделении Национального центра медицины. Защитник также согласился с доводами жалобы и указал, что следователем не приведено ни одного фактического доказательства, свидетельствующего о возможности оказания давления на свидетелей со стороны обвиняемого, отметил, что его подзащитный является пенсионером, ранее не судим, обвиняется в совершении преступления средней тяжести, добровольно возместил материальный ущерб в размере 20 миллионов рублей, что подтверждает его намерение сотрудничать со следственными органами.

Представитель потерпевшего и государственный обвинитель не согласились с доводами жалобы, при этом государственный обвинитель отметил, что медицинские рекомендации возможно соблюдать в условиях домашнего ареста, кроме этого, стороной защиты не представлено, установленное законом медицинское заключение, требующееся в подобных случаях.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы обвиняемого и оставлении Постановления Якутского городского суда от 28 августа 2019 года без изменения.