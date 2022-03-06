06.03.2022
17:55
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Судебная хроника

Суд признал законным штраф экс-министру здравоохранения Якутии

Экс-министр здравоохранения Якутии Елена Борисова призналась в ненадлежащем контроле за деятельностью экономического отдела своего министерства во время рассмотрения в Якутском городском суде жалобы на постановление мирового судьи о ее привлечении к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей, сообщает SakhaNews.

Якутский городской суд 18 февраля признал законным назначенный мировым судьей штраф Елене Борисовой за нарушения, допущенные в период занятия ею должности министра здравоохранения Якутии, при предоставлении из государственного бюджета субсидии для ГАУ «Республиканский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины».

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Фото: Якутия24
Источник: SakhaNews
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