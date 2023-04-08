Суд признал право на участок за владельцем дома в Якутске

Верховный Суд Якутии признал за гражданином право собственности в силу приобретательной давности

Апелляционная коллегия Верховного Суда Республики Саха (Якутия) по гражданским делам оставила без изменения решение Якутского городского суда, которым за гражданином признано право собственности на земельный участок в силу приобретательной давности.

Судом установлено, что согласно сведениям из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 19 октября 2022 года истцу на праве общей совместной собственности принадлежит жилой дом. Решением суда первой инстанции за истцом признано право постоянного (бессрочного) пользования земельного участка.

Однако, уведомлением Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия) истцу было отказано в государственной регистрации права собственности на земельный участок в упрощенном порядке, в связи с чем истец был вынужден обратиться в суд.

Суд первой инстанции, руководствуясь статьей 1 Земельного кодекса Российской Федерации, исходя из установленного принципа единства земельного участка и расположенного на нем жилого дома, принимая во внимание, что право собственности на данный земельный участок ни за кем не зарегистрировано, спора о правах на земельный участок нет, пришел к правильному выводу об удовлетворении иска о признании права собственности на земельный участок за истцом.