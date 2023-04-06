Суд признал незаконным распоряжение мэрии Якутска о сроках расселения аварийного дома

Судебная коллегия Верховного Суда Республики Саха (Якутия) по административным делам оставила без изменения решение Якутского городского суда, которым признано незаконным распоряжение Окружной администрации ГО «город Якутск» от 27.12.2018 года №2550р «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» в части установления срока отселения жителей и сноса аварийного многоквартирного дома по ул. Якутская, также на орган местного самоуправления возложена обязанность рассмотреть вопрос об установлении разумного срока расселения.

Установлено, что при проведении проверки деятельности Окружной администрации ГО «город Якутск» на предмет соблюдения требований жилищного законодательства Прокуратурой г. Якутск выявлено, что в декабре 2018 года распоряжением органа местного самоуправления многоквартирный жилой дом по ул. Якутская признан аварийным и подлежащим сносу до конца 2023 года. Однако, согласно Акту №08-10-33-22 от 10 марта 2022 года Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) жилой дом по своему техническому состоянию является аварийным, в конструктивных элементах имеются повреждения и деформации, свидетельствующие об исчерпании несущей способности, существует высокая степень угрозы обрушения.

Установленный Окружной администрацией ГО «город Якутск» срок расселения жильцов аварийного дома до конца 2023 года не отвечает степени разумности и справедливости, поскольку существует опасность для жизни и здоровья граждан.

Суд первой инстанции, пришел к обоснованному выводу о том, что установленный органом местного самоуправления срок для отселения жильцов аварийного многоквартирного дома не может быть признан разумным, и обязал его рассмотреть вопрос об установлении разумного срока расселения граждан многоквартирного дома по ул. Якутская.

Судебная коллегия Верховного Суда Республики Саха (Якутия) по административным делам изучив материалы дела, оставила решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу административного ответчика — без удовлетворения.