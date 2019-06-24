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Суд признал недействительным договор аренды земельного участка

Прокуратура республики по обращению народного депутата провела проверку соблюдения земельного законодательства при предоставлении земельных участков.

Установлено, что администрацией МО «поселок Сангар» Кобяйского района одному из обществ с ограниченной ответственностью предоставлено в аренду 2 земельных участка, которые впоследствии объединены в 1 участок общей площадью 3411 кв.м.

В нарушение Земельного кодекса Российской Федерации администрацией муниципалитета договор аренды земельного участка заключен без проведения процедуры торгов. В силу положений Земельного кодекса РФ договор аренды заключается по общему правилу по результатам торгов, проведенных в форме аукциона. Заключение договора аренды без торгов допускается лишь в случаях, перечисленных в п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ. Таких оснований при  заключении оспариваемого договора аренды не имелось.

Кроме того, по условиям оспариваемого договора земельный участок предоставлен в аренду юридическому лицу на 5-летний срок для строительства многоквартирного дома. При этом сумма  арендной платы составила  3400 руб. 32 коп. за весь период аренды, что в 5 раз меньше минимальной величины, устанавливаемой согласно п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ.

Прокуратура республики обратилась в связи с этим в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с заявлением о признании договора аренды земельного участка недействительным (ничтожным) и применении последствий недействительности ничтожной сделки.

Суд рассмотрел и удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу.

 

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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