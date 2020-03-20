Суд присяжных вынес вердикт по делу об убийстве

Собранные Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом присяжных достаточными для вынесения обвинительного вердикта в отношении 39-летнего жителя Мегино-Кангаласского района. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2017 года в с. Абага Амгинского района во время осенней охоты двое приятелей распивали спиртные напитки. В ходе распития между мужчинами возник конфликт, подсудимый произвел в своего приятеля 2 выстрела из охотничьего ружья, один из которых с близкого расстояния в голову.

От полученных огнестрельных ранений потерпевший, 1987 г.р., скончался на месте преступления.

Несмотря на непризнание вины обвиняемым, собранные следствием доказательства, легли в основу обвинительного приговора.

На основании вердикта присяжных заседателей суд назначил подсудимому наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.