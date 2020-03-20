20.03.2020
12:39
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Судебная хроника

Суд присяжных вынес вердикт по делу об убийстве

Собранные Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом присяжных достаточными для вынесения обвинительного вердикта в отношении 39-летнего жителя Мегино-Кангаласского района. Мужчина признан виновным в совершении  преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2017 года в с. Абага Амгинского района во время осенней охоты двое приятелей распивали спиртные напитки. В ходе распития между мужчинами возник конфликт, подсудимый произвел в своего приятеля 2 выстрела из охотничьего ружья, один из которых с близкого расстояния в голову.  

От полученных огнестрельных ранений потерпевший, 1987 г.р., скончался на месте преступления. 

Несмотря на непризнание вины обвиняемым, собранные следствием доказательства, легли в основу обвинительного приговора.  

На основании вердикта присяжных заседателей суд назначил подсудимому наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил. 

Фото: Из открытых источников.
Источник: И.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Анна Колесник.
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