Суд приостановил работу шахты Денисовская в Якутии

Руководство АО «ГОК «Денисовский» не устранило нарушения правил промышленной безопасности, ранее выявленные инспекторами Ленского управления Ростехнадзора. Данный факт явился основанием для приостановки горных работ на шахте «Денисовской» по решению суда, сообщает SakhaNews с ссылкой на Ленское управление Ростехнадзора.

Установлено, что в горных выработках КСО 3-6, КСО 3-7, магистральном путевом штреке, магистральном дренажном штреке, магистральном конвейерном штреке, магистральном вентиляционном штреке (от сбойки номер 10 до сбойки номер 27) нарушено крепление бортов, а также в горных выработках КСО 3-6, КСО 3-7 и магистральном путевом штреке нарушена схема вентиляции (неисправны перемычки, не подаётся расчётное количество воздуха в выработки).

С учётом выявленного нарушения, создающего угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, в отношении юрлица АО «ГОК «Денисовский» составлен протокол о временном запрете деятельности и протокол о правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ. Материалы дела были направлены в суд.

9 июня Нерюнгринский горсуд повторно приостановил производство горных работ на ОПО шахта «Денисовская» сроком на 90 суток.

11 июня было сообщено, что на шахте «Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии произошло задымление, в тот момент в горной выработке находились 55 человек. На ликвидацию аварии были незамедлительно направлены два отделения военизированной горно-спасательной части и силы Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона.

Как выяснилось, что открытого горения в шахте не наблюдалось, имелось задымление на глубине 320 м. В шахте находились 55 человек, все были выведены на поверхность. Пострадавших нет.

Участие в спасательной операции принимали 33 человека, было задействовано шесть единиц техники.