Суд принял решение по бизнесвумен Татьяне Самсоновой
После более двух часов
перерыва судья Дмитрий Мекюрдянов зачитал свое решение: оставить Татьяну
Самсонову под домашним арестом до 5 мая в жилом помещении, в котором она
проживает с дочерью и матерью.
Судья счел выявленные нарушения режима в виде нарушения времени для прогулок в магазин недостаточными для изменения меры пресечения на более строгую. Так же он отметил, что аудиозапись разговоров Самсоновой с инспектором УФСИН не была представлена суду, а сама подследственная отрицает, что заявляла в инспекцию о сопровождении дочери в школу 13 и 14 февраля. 20 февраля она посещала стоматологическую клинику, о чем ее адвокат уведомил следствие.
Все это стало основанием для судьи отказать в ходатайстве следователя о заключении Самсоновой в СИЗО.
Судья счел выявленные
нарушения режима в виде нарушения времени для прогулок в магазин недостаточными
для изменения меры пресечения на более строгую. Так же он отметил, что
аудиозапись разговоров Самсоновой с инспектором УФСИН не была представлена
суду, а сама подследственная отрицает, что заявляла в инспекцию о сопровождении
дочери в школу 13 и 14 февраля. 20 февраля она посещала стоматологическую
клинику, о чем ее адвокат уведомил следствие.
Все это стало основном для судьи отказать в ходатайстве следователя о заключении Самсоновой в СИЗО.
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