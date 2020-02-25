Суд принял решение по бизнесвумен Татьяне Самсоновой

После более двух часов перерыва судья Дмитрий Мекюрдянов зачитал свое решение: оставить Татьяну Самсонову под домашним арестом до 5 мая в жилом помещении, в котором она проживает с дочерью и матерью.

Судья счел выявленные нарушения режима в виде нарушения времени для прогулок в магазин недостаточными для изменения меры пресечения на более строгую. Так же он отметил, что аудиозапись разговоров Самсоновой с инспектором УФСИН не была представлена суду, а сама подследственная отрицает, что заявляла в инспекцию о сопровождении дочери в школу 13 и 14 февраля. 20 февраля она посещала стоматологическую клинику, о чем ее адвокат уведомил следствие.

Все это стало основанием для судьи отказать в ходатайстве следователя о заключении Самсоновой в СИЗО.

Судья счел выявленные нарушения режима в виде нарушения времени для прогулок в магазин недостаточными для изменения меры пресечения на более строгую. Так же он отметил, что аудиозапись разговоров Самсоновой с инспектором УФСИН не была представлена суду, а сама подследственная отрицает, что заявляла в инспекцию о сопровождении дочери в школу 13 и 14 февраля. 20 февраля она посещала стоматологическую клинику, о чем ее адвокат уведомил следствие.

Все это стало основном для судьи отказать в ходатайстве следователя о заключении Самсоновой в СИЗО.