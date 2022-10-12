Замминистра здравоохранения Якутии оставлен под домашним арестом

Верховным Судом Республики Саха (Якутия) оставлено без изменения постановление Якутского городского суда об избрании меры пресечения первому замминистру здравоохранения Якутии Роману САВИНУ, подозреваемому в превышении должностных полномочий.

Судом первой инстанции 25 сентября 2022 года удовлетворено ходатайство следователя по особо важным делам и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 22 ноября 2022 года включительно. Верховный суд поддержал это решение.

В рамках избранной меры пресечения на подозреваемого возложены ограничения: запрет выходить за пределы жилого помещения, за исключением случаев посещения органов предварительного следствия, суда, медицинских учреждений; запрет на общение с определенным кругом лиц, отправление и получение почтово-телеграфных отправлений, а также использование интернета.