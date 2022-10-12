Судебная хроника
Замминистра здравоохранения Якутии оставлен под домашним арестом
Верховным Судом Республики Саха (Якутия) оставлено без изменения постановление Якутского городского суда об избрании меры пресечения первому замминистру здравоохранения Якутии Роману САВИНУ, подозреваемому в превышении должностных полномочий.
Судом первой инстанции 25 сентября 2022 года удовлетворено ходатайство следователя по особо важным делам и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 22 ноября 2022 года включительно. Верховный суд поддержал это решение.
В рамках избранной меры пресечения на подозреваемого возложены ограничения: запрет выходить за пределы жилого помещения, за исключением случаев посещения органов предварительного следствия, суда, медицинских учреждений; запрет на общение с определенным кругом лиц, отправление и получение почтово-телеграфных отправлений, а также использование интернета.
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