Суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего главреда Ykt.Ru

Якутский городской суд 14 декабря прекратил уголовное дело в отношении бывшего главного редактора Ykt.Ru Антона ЖОНДОРОВА.

Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2020 года. Поводом послужил бытовой конфликт.

Через год суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере 10 тысяч рублей. Это решение потерпевшая сторона посчитала «слишком мягким» и подала апелляцию. Дело было возвращено на новое рассмотрение.

14 декабря в Якутском городском суде было вынесено решение о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

«Это было обоюдное решение. На прошлом заседании перед началом суда мы переговорили со Станиславом и поняли, что у нас больше нет претензий друг к другу. Я извинился перед ним и его семьей, мы пожали руки. Сегодня, 14 декабря, судья Черноградская прекратила уголовное дело в связи с примирением сторон. Приношу извинения всем, кого задела эта ситуация, а также выражаю огромную признательность людям, которые поддерживали меня все это время. Я начал новую жизнь, впереди много планов, которые надо претворить в жизнь», — прокомментировал он.