Суд прекратил дело против нерюнгринца за поддержку президента Украины

Нерюнгринский городской суд отказал сотрудникам полиции в привлечении к административной ответственности жителя Якутии, за то что он в споре со своим знакомым заявил, что поддерживает президента Украины Владимира Зеленского, сообщает SakhaNews.

Суд Нерюнгри 5 мая прекратил дело в отношении гр.Мамедова в связи с отсутствием в его действиях состава правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ.

Данное дело было возбуждено сотрудниками полиции за то, что Мамедов «10 апреля в ходе разговора со своим знакомым заявил, что поддерживает президента Украины Зеленского В.А. за то, что он поддерживает страну, то есть, допустил высказывание в обществе, которое направлено на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации», — указано в протоколе полиции.

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