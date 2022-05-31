31.05.2022
20:05
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Судебная хроника

Суд прекратил дело против нерюнгринца за поддержку президента Украины

Нерюнгринский городской суд отказал  сотрудникам полиции в привлечении к административной  ответственности жителя Якутии, за то что он в споре со  своим знакомым заявил, что поддерживает президента Украины Владимира Зеленского, сообщает SakhaNews.

Суд Нерюнгри 5 мая прекратил дело в отношении  гр.Мамедова в связи с отсутствием в его действиях состава  правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ

Данное дело было возбуждено сотрудниками полиции за то, что Мамедов «10 апреля в ходе разговора со своим  знакомым заявил, что поддерживает президента Украины Зеленского В.А. за то, что он поддерживает страну, то есть, допустил высказывание в обществе, которое направлено на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации», — указано в протоколе полиции. 

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Фото: Sakhalife
Источник: SakhaNews.

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