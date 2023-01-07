07.01.2023
16:23
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Судебная хроника
Суд постановил вернуть мобилизованного якутянина из зоны спецоперации
30 ноября Нерюнгринский районный суд признал незаконным решение призывной комиссии по мобилизации МО «Нерюнгринский район» от 26 сентября 2022 года о призыве на военную службу по мобилизации гражданина. Суд постановил незамедлительно вернуть его из зоны СВО, сообщает ИА SakhaNews.
Житель Нерюнгринского района в конце сентября 2022 года попал в ДТП, при этом сломав ребра. Кроме того, у него имелось хроническое заболевание. Несмотря на это, без проведения медицинского освидетельствования, его мобилизовали и направили со сборного пункта (стадиона «Горняк») в войсковую часть. Его отправили в район СВО, где выяснилось, что он не состоит в списках личного состава, а контракт с ним не заключен.
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Фото: Sakhalife
Источник: ИА SakhaNews
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