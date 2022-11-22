22.11.2022
22:19
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Якутия

Суд по жалобе Михаила Артемьева перенесли на завтра

Судебное заседание в Амгинском районном суде, которое шло с 15 часов, сегодня не завершилось. Объявлен перерыв. Рассмотрение продолжится завтра, 23 ноября, с 10 часов, сообщает тгк vyakutiaru

Напомним, что Михаил Артемьев обжаловал в суде решение ТИК об отказе в регистрации в качестве кандидата на досрочных выборах главы Амгинского улуса.

Выборы главы Амгинского улуса: Отказ в регистрации Михаилу Артемьеву


Фото: Sakhalife
Источник: vyakutiaru

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