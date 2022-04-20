Суд по делу Максима Местникова идет в закрытом режиме

Сегодня в Якутском городском суде судья Павел Герасимов продолжил судебный процесс по скандальному делу педагога и общественника Максима Местникова, который обвиняется по ч.3 ст.135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста), и пяти эпизодам по п.«б» ч.4 ст.132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Как сообщал Sakhalife, с 3 марта началось повторное рассмотрение в Якутском городском суде уголовного дела Максима Местникова.

Напомним, что первое рассмотрение в декабре прошлого года закончилось возвращением дела Максима Местникова прокурору из-за нарушений в обвинительном заключении требований уголовно-процессуального кодекса РФ. Почти сразу прокуратура и защита потерпевшей стороны обжаловали это постановление Якутского городского суда в Верховном суде РС(Я), который отменил его 2 февраля 2022 года и направил на повторное судебное разбирательство.

По информации Следкома, расследование началось после того, в правоохранительные органы обратилась жительница Якутска, которая сообщила о том, что при посещении ее 10-летней внучкой военно-патриотического кружка «Патриот» в Мархинской школе № 2, руководитель кружка Максим Местников совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. «Незамедлительно мужчина был задержан и при выяснении обстоятельств произошедшего следователи установили, что это не единственный эпизод преступной деятельности руководителя кружка. Одна из школьниц – девочка 13 лет – сообщила, что в июле 2020 года в автобусе во время следования класса в поход руководитель кружка совершил в отношении нее развратные действия», — сообщила пресс-служба СК РФ по РС(Я). Всего следствие установило личности 8 школьниц в возрасте 10-13 лет, ставших жертвами обвиняемого, что объективно подтверждается показаниями потерпевших и другими материалами уголовного дела. В ходе предварительного следствия проведен комплекс следственных и процессуальных действий, ряд сложных экспертных исследований, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Несмотря на непризнание обвиняемым вины в совершенных преступных деяниях, следствием собрано достаточное количество доказательств его виновности, которые легли в основу обвинительного заключения», сообщила пресс-служба СК РФ по РС(Я).

Суд идет в закрытом режиме. По информации Sakhapress, гособвинитель ходатайствовал, чтобы несовершеннолетние потерпевшие не присутствовали на суде. Судья удовлетворил это ходатайство, посчитав, что присутствие школьниц нанесёт им психологическую травму, их показания следствию будут зачитаны на суде.