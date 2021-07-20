Суд по делу экс-депутатов Уарова-Саввина: на финишной прямой

Сегодня, 20 июля в Якутском городском суде продолжился судебный процесс по уголовному делу экс-депутатов Ил Тумэна Александра Уарова и Дмитрия Саввина, который начался еще в декабре 2018 года.

Всего за это время судья Татьяна Егорова провела больше 80 судебных заседаний, были допрошены десятки свидетелей. Среди них — бывшие и действующие депутаты Ил Тумэна – Александр Корякин, Алексей Еремеев, Владимир Прокопьев, Елена Голомарева, сунтарские земляки Александра Уарова.

На продолжительности этого судебного разбирательства, который длится третий год, сказались объявленные во время карантина перерывы из-за того, что подсудимый Александр Уаров входит в группу риска по коронавирусу, так как он старше 65 лет и имеет хронические заболевания.

Как сообщила SakhaLife адвокат Ольга Тимофеева, сейчас слово предоставлено стороне защиты – заканчивается допрос свидетелей, вызванных адвокатами, рассматриваются поданные ими ходатайства. По ее словам, судебный процесс по делу бывших депутатов Ил Тумэна движется к завершению.

Напомним, что в отношении бывших народных депутатов республики Уарова и Саввина было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («получение взятки в крупном размере»), помимо этого, Уаров обвиняется по части 1 статьи 159 УК РФ («хищение чужого имущества путем обмана»).

По версии следствия, экс-депутаты, председатели постоянных комитетов Ил Тумэна Александр Уаров и Дмитрий Саввин получили от генерального директора АО «Сахаплемобъединение» Степана Охлопкова взятки на общую сумму 900 тысяч рублей за «содействие в принятии поправок в закон республики, касающихся дополнительного бюджетного ассигнования на искусственное осеменение крупного рогатого скота». В результате принятых парламентом Якутии изменений в республиканском законе, из бюджета республики в 2014 году АО «Сахаплемобъединение» получило 47 миллионов рублей. Все это происходило в 2014-2015 годах.

Помимо этого, следствие предъявило обвинение в мошенничестве бывшему председателю Контрольного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) Александру Уарову из-за того, что во время командировок в родной Сунтарский район он останавливался на ночлег у родственников, а затем предъявлял в бухгалтерию Ил Тумэна квитанции для оплаты гостиниц. По версии следствия, таким способом Александр Уаров присвоил 159 тысяч рублей.

Следующее судебное заседание состоится завтра, 21 июля.