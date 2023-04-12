Суд отстранил от должности главу Оймяконского улуса — временно

Сегодня, 12 апреля, судья Якутского городского суда Эльвира Минеева удовлетворила ходатайство о временном отстранении подозреваемого Иннокентия Сивцева от должности (п.10 ч.2 ст.29 УПК РФ)

Напомним, Сивцева задержали 8 апреля сотрудники правоохранительных органов. Ранее, 9 апреля, Якутский городской суд отказал следствию в ходатайстве о заключении под стражу Иннокентия Сивцева и он был освобожден в зале суда. Главу Оймяконского улуса, теперь временно отстраненного, подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере.

По информации адвоката Виталия Кононова, Иннокентий Сивцев свою вину не признает.

Сейчас глава Оймяконского улуса находится под подпиской о невыезде. В отношении него идут следственные мероприятия, сообщают источники сетевого издания arcticpost.ru.

Иннокентий Сивцев проходит фигурантом уголовного дела факту присвоения или растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере.

Второй фигурант громкого дела – руководитель МБУ «Службы развития инфраструктуры и организационно-правового обеспечения района» Борис Скрыбыкин находится под домашним арестом. По версии следствия, он получил 3 млн.рублей из средств фонда оплаты труда в виде премии, а приказ о премировании согласовал глава улуса. Месяц назад было заведено уголовное дело, фигурантом которого и стал Скрыбыкин.

Напомним, ранее старейшины Оймяконского улуса обратились лично к главе РС(Я) Айсену Николаеву с просьбой защитить главу района, теперь бывшего.