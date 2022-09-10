Суд отправил в СИЗО трех предпринимателей по делу о взятках в мэрии — Телеграм

Сегодня в Якутском городском суде выходной день, и только были рассмотрены три дела об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; ст.108 УПК РФ) Юрия Кошелева , Дьулустана Тоскина и Виктора Докалова. Как утверждает тгк Торбозное радио, судья Якутского городского суда Лена Егорова сегодня отправила перечисленных граждан в СИЗО по вчерашнему громкому уголовному делу о взятках в мэрии от предпринимателей.

Вчера пресс-служба МВД РФ по РС(Я) сообщала, что сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с коллегами из ОЭБиПК МУ МВД России «Якутское» по подозрению в получении и даче взятки в крупном размере задержаны сотрудник административной комиссии Окружной администрации города Якутска и двое предпринимателей. Как сегодня выяснилось, задержано трое предпринимателей.

Сотрудник административной комиссии получил более 600 тысяч рублей за общее покровительство и непривлечение к ответственности за административные правонарушения. Злоумышленники, в свою очередь, получали от чиновника информацию о планируемых рейдовых мероприятиях в период пандемии и бесплатно предоставляли работнику администрации услуги саун, гостиниц и баров.

Следователем СО по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) в отношении всех подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 290 и частью 4 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Также сотрудниками полиции установлены личности двух посредников во взяточничестве. Решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела по статье 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Сегодня пресс-конференции мэр Якутска Евгений Григорьев сообщил, что инициировано внутреннее расследование.