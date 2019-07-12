Суд отклонил иск к «Трансстрою» на 6 млрд рублей по железной дороге Томмот — Нижний Бестях

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Росжелдора о взыскании с инжиниринговой корпорации «Трансстрой» более 6,4 миллиарда рублей по контракту на строительство железнодорожной линии Беркакит — Томмот — Якутск.

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, Росжелдор требовал взыскать с ответчика более 1 миллиарда рублей аванса и более 5,4 миллиарда рублей неустойки по госконтракту от 17 ноября 2008 года стоимостью более 33 миллиардов рублей на строительство железнодорожной линии.

Представитель истца сообщил в суде, что неустойка взыскивается ввиду нарушения сроков реализации контракта. По словам ответчика, сроки были нарушены в том числе по вине заказчика, который постоянно вносил изменения в техническое задание. Юрист «Трансстроя» также заявил, что ранее в деле о его банкротстве суд назвал надлежащим истцом по данному трехстороннему контракту не госзаказчика Росжелдор, а заказчика-застройщика ФГУП «Единая группа заказчика ФАЖТ».

Контракт с «Инжтрансстроем» был расторгнут соглашением сторон от 5 декабря 2017 года, завершал строительство новый генподрядчик. Глава Якутии Айсен Николаев 7 июля написал на своей странице в Instagram, что «27 июля, в канун Дня железнодорожника, будет запущено пассажирское сообщение по всей Амуро-Якутской магистрали, которую по праву называют Малым БАМом!».

Арбитраж Москвы в октябре 2018 года ввел в отношении «Инжтрансстроя» начальную процедуру банкротства — наблюдение. В сентябре 2017 года первое дело о банкротстве стройкомпании было прекращено в связи с утверждением мирового соглашения. Ряд кредиторов, в том числе Связь-банк и банк «ФК Открытие», оспаривали прекращение производства по делу, но вышестоящие инстанции, включая Верховный суд, подтвердили его законность.