Суд отказался помещать главу Оймяконского района в СИЗО

Судья Якутского горсуда Николаев Георгий отказал в ходатайстве следственных органов отправить главу Оймяконского района Сивцева Иннокентия под арест в СИЗО на период предварительного следствия.

В воскресенье, 9 апреля, судья Якутского горсуда отказал в избрании меры пресечения Иннокентию Сивцеву в виде заключения под стражу.

Напомним, Сивцев был задержан 8 апреля по подозрению в махинациях с премией. Он подписал указ о выделении премии сотруднику в три миллиона рублей, а потом, как считает следствие, забрал все деньги себе.