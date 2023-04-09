09.04.2023
22:46
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Судебная хроника

Суд отказался помещать главу Оймяконского района в СИЗО

Судья Якутского горсуда Николаев Георгий отказал в ходатайстве следственных органов отправить главу Оймяконского района Сивцева Иннокентия под арест в СИЗО на период предварительного следствия.
В воскресенье, 9 апреля, судья Якутского горсуда отказал в избрании меры пресечения Иннокентию Сивцеву в виде заключения под стражу.

Напомним, Сивцев был задержан 8 апреля по подозрению в махинациях с премией. Он подписал указ о выделении премии сотруднику в три миллиона рублей, а потом, как считает следствие, забрал все деньги себе.

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Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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