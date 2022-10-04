Суд освободил пенсионера от непосильного штрафа за костер

Суд в Якутии прекратил за малозначительностью дело пенсионера, оштрафованного на 40 тысяч рублей за разведенный костер на каменистом берегу реки во время пожароопасного сезона, сообщает ИА SakhaNews.

15 июля пенсионер Георгий Чистов после сплава по реке Буотама, чтобы приготовить еду, разжег костер на каменистом берегу реки в двух метрах от воды и примерно в 30 метрах от ближайшей лиственной посадки.

Прибывшие на место инспекторы ФГБУ НП «Ленские столбы» составили в отношении пенсионера протокол за нарушение указа главы РС(Я) N2527 от 28 июня 2022 г. о противопожарной безопасности, после чего 11 августа он был оштрафован на 40 тысяч рублей постановлением заместителя директора ФГБУ НП «Ленские столбы» Аркадием Захаровым.

Хангаласский районный суд, куда с жалобой обратился Чистов, пояснив, что его пенсия составляет 32 тысячи при штрафе в 40 тысяч рублей, пожалел пенсионера, прекратив 22 сентября в отношении него дело за малозначительностью.