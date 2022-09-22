Суд оставил Савву Алексеева под стражей в СИЗО

Сегодня, 22 сентября, судья Якутского городского суда Елена Протопопова удовлетворила ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 4 месяцев (п.2 ч.2 ст.29 УПК РФ; ст.109 УПК РФ) Саввы Алексеева.

Напомним, что 28 июня в Якутске были арестованы представитель Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России Савва АЛЕКСЕЕВ и директор Крытого рынка города Якутска Буянто ДОНДУПОВ.

Они подозреваются в вымогательстве крупной суммы у местного бизнесмена в составе преступной группы, в которую входило еще несколько человек, в том числе и граждане Узбекистана.

Напомним, что предполагаемый главарь банды, бывший сотрудник УФСБ по Якутии Савва Алексеев ранее уже был обвинен в покушении на преступление и мошенничество, но в августе 2021 года Московский горсуд отменил приговор Солнцевского районного суда, который, как посчитала судебная коллегия, был составлен с нарушениями УПК и направил дело на новое рассмотрение, однако в картотеке суда данные об этом деле отсутствуют. Как сообщали СМИ, тогда Алексеев требовал у руководства «Дорисс» передавать многомиллионные суммы за выполненные работы по строительству дорог в Якутске. Вымогатель представлялся бывшим помощником главы города и, по версии следствия, угрожал неприятностями при сдаче и приемке работ.

Буянто Дондупов тоже известная личность в определенных кругах. Он уже проходил по делу о неосновательном обогащении, но через какое-то время истец добровольно отказался от претензий к нему и прекратил производство по делу. Дондупов является директором Крытого рынка в Якутске, часть которого пытался в свое время приобрести Савва Алексеев через свою мать за 100 млн.рублей, но сделка была признана недействительной и имущество осталось у вдовы племянника бывшего заммэра Валерия ДОРЖИЕВА, отмечает arcticpost.ru.