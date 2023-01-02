Верховный суд рассмотрел ходатайство главного архитектора Якутии

Верховный Суд Республики Саха (Якутия) оставил Ирину Алексееву под домашним арестом. Адвокату отказано в удовлетворении ходатайства о применении поручительства и залога.

18 декабря суд первой инстанции удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста на 26 дней, до 11 января 2023 года включительно.

В рамках избранной меры суд запретил подозреваемой выходить за пределы жилого помещения за исключением случаев посещения органов предварительного следствия, суда, медицинских учреждений, общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, а также использовать интернет. Согласно ч.4 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ подозреваемой разрешено общение с близкими родственниками.