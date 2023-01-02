02.01.2023
17:51
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Судебная хроника

Верховный суд рассмотрел ходатайство главного архитектора Якутии

Верховный Суд Республики Саха (Якутия) оставил Ирину Алексееву под домашним арестом. Адвокату отказано в удовлетворении ходатайства о применении поручительства и залога.
18 декабря суд первой инстанции удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста на 26 дней, до 11 января 2023 года включительно.
В рамках избранной меры суд запретил подозреваемой выходить за пределы жилого помещения за исключением случаев посещения органов предварительного следствия, суда, медицинских учреждений, общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, а также использовать интернет. Согласно ч.4 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ подозреваемой разрешено общение с близкими родственниками.

Фото: соцсети
Источник: Пресс- служба Верховного Суда Республики Саха (Якутия)

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