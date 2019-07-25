Суд оштрафовал журналиста «Якутска вечернего» за «воздействие на подсознание людей» 

Якутский горсуд обвинил журналиста Михаила Романова в злоупотреблении свободой информации. По мнению судьи, фрагмент текста из статьи «Жертва режима» воздействует на подсознание читателя и оказывает на него вредное влияние.

В своей статье Романов рассказал о сотруднике СВФУ Антоне Аммосове, подвергнутому преследованию со стороны сотрудников силовых структур. По словам Аммосова, его похитили, избивали и пытали сотрудники УФСБ за комментарии в соцсетях, связанные со случаем самоподрыва в Архангельске.

В тексте автор указал, что история сотрудника СВФУ (которого после допроса в ФСБ уволили) «про то, что каждый может (…)». И этот случай показывает, «что (…)». (от ред. — мы не стали цитировать полностью выражения, из-за прецендента)

Эти выражения правоохранительные органы посчитали содержащими «скрытые вставки». Фраза, по их мнению, «воздействует на подсознание людей и оказывает на них вредное влияние». На этом основании сотрудник полиции майор Рушан Алимов составил протокол по п. 1 ст. 13.15 КоАП РФ и направил дело в суд.

Якутский горсуд с доводами полиции согласился и постановил, что журналист Михаил Романов злоупотребил СМИ. В наказание журналист оштрафован на 30 тысяч рублей.