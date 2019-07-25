Суд оштрафовал журналиста «Якутска вечернего» за фейк-ньюс

Якутский горсуд обвинил журналиста Михаила Романова в злоупотреблении свободой информации. По мнению судьи, фрагмент текста из статьи «Жертва режима» является недостоверным и создает угрозу общественному порядку.

В своей статье Романов рассказал о сотруднике СВФУ Антоне Аммосове, подвергнутому преследованию со стороны сотрудников силовых структур. По словам Аммосова, его похитили, избивали и пытали сотрудники УФСБ за комментарии в соцсетях, связанные со случаем самоподрыва в Архангельске.

В тексте автор указал, что история сотрудника СВФУ (которого после допроса в ФСБ уволили) «про то, что (…)». И этот случай показывает, «что (…)».

Эти выражения правоохранительные органы посчитали недостоверными. Фраза, по их мнению, «воздействует на подсознание людей и оказывает на них вредное влияние». На этом основании сотрудник полиции майор Рушан Алимов составил протокол по п. 9 ст. 13.15 КоАП РФ и направил дело в суд.

Якутский горсуд с доводами полиции согласился и постановил, что журналист Михаил Романов злоупотребил СМИ. В наказание журналист оштрафован на 30 тысяч рублей.