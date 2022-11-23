23.11.2022
14:00
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Происшествия

Суд оштрафовал министра

Министра спорта Якутии оштрафовали на 20 тысяч рублей за нецелевое расходование бюджетных средств.
За счет субсидии он готовил спортсменов, которые не представляли Якутию и Россию в различных соревнованиях.

Глава Минспорта Якутии Леонид Спиридонов привлечен к административной ответственности со штрафом в 20 тысяч рублей. Чиновник пытается оспорить это решение в суде. Рассказываем, за что его оштрафовали. Подробнее читайте в КП-Якутия

Фото: Марии Васильевой, ЯСИА
Источник: КП-Якутия
2 комментария на «Суд оштрафовал министра»
  1. Алекс 23.11.2022 14:25

    Министрами нужно назначать юридически грамотных людей, функции министерств это работа с нормативными актами прежде всего. Спиридонову кажется нужно вообще приготовиться к уголовным делам.

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  2. Наталия . 23.11.2022 15:22

    Ничего против Спиридонова не имею , но ,думаю , на такие должности нужно назначать людей с более подходящим образованием .

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