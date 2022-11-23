Суд оштрафовал министра

Министра спорта Якутии оштрафовали на 20 тысяч рублей за нецелевое расходование бюджетных средств.

За счет субсидии он готовил спортсменов, которые не представляли Якутию и Россию в различных соревнованиях.

Глава Минспорта Якутии Леонид Спиридонов привлечен к административной ответственности со штрафом в 20 тысяч рублей. Чиновник пытается оспорить это решение в суде. Рассказываем, за что его оштрафовали. Подробнее читайте в КП-Якутия