Сегодня, 11 февраля Якутский городской суд определил меру пресечения в отношении блогера Сусанны РОЖИНОЙ, задержанной с поличным при получении взятки 9 февраля в своем офисе. Заявителем оказалась риэлтор Гульнара МИХАЙЛОВА.

Следственным управлением МУ МВД России «Якутское» возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство, совершенное в особо крупном размере». Сусанна Рожина была задержана сотрудниками УФСБ России по Якутии при получении 50 миллионов рублей, предназначенных в качестве вознаграждения за нераспространение информации о деятельности риэлторской фирмы.

С ходатайствами о выборе меры пресечения, не связанной с арестом, выступили несколько известных журналистов и депутат Ил Тумэна, генеральный директор Издательского дома «Ил Тумэн» Мария ХРИСТОФОРОВА. Подписанты указывали, что Сусанна не представляет угрозы для общества, является матерью троих детей, имеет престарелых родителей, о которых надо заботиться.

Суд, ознакомившись с материалами дела, избрал меру пресечения – домашний арест, сообщает SakhaLife источник.