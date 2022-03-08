08.03.2022
16:30
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Судебная хроника

Суд определил меру пресечения бывшему ФСБ-шнику Гришукову

Сегодня, 8 марта Якутский городской суд определил меру пресечения в отношении Ивана ГРИШУКОВА, задержанного УФСБ Якутии в рамках спецоперации.

Защита выступила с ходатайством об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде или домашнем аресте. Однако суд отклонил ходатайство и определил самую суровую меру пресечения — содержание под стражей. Таким образом, Гришуков остается в СИЗО, куда был водворен ранее.

Впрочем, защита может попытаться оспорить решение Якутского городского суда в Верховном суде республики.

Расследование резонансного уголовного дела продолжается.

SakhaLife следит за развитием событий.  

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Фото: из соцсети
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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