Суд огласил приговор убийце из Якутска

Прокуратура Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38 – летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 (убийство) и п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью).

В суде установлено, что в начале июня 2022 года, подсудимый в ходе распития спиртных напитков с малознакомыми гражданами, обнаружил, что у него пропали сотовый телефон и денежные средства.

Спустя пару дней мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил указанных лиц и, подозревая их в краже своего имущества, нанес одному из них один удар ножом в область грудной клетки, в результате которого он скончался на месте происшествия, второму потерпевшему 2 удара в область левой верхней конечности, причинив ему легкий вред здоровью.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учётом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 8 годам 15 дням лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.