Суд оценил в 50 тысяч нападение собаки на ребенка

Прокуратура Сунтарского района Якутии провела проверку по факту нападения на малолетнего ребенка безнадзорного животного, а также соблюдения органом местного самоуправления законодательства об ответственном обращении с животными без владельцев.

Установлено, что ненадлежащее исполнение требований закона администрацией с. Сунтар привело к тому, что от укуса безнадзорной собаки на территории населенного пункта в июле 2022 года пострадал ребенок.

Прокуратура района в интересах несовершеннолетнего обратилась с иском в суд к администрации с. Сунтар о взыскании компенсации морального вреда, причиненного нападением собаки.

Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме, с ответчика в пользу пострадавшего ребенка взыскана компенсация морального вреда в сумме 50 тыс. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.