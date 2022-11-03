Судебная хроника
Суд оценил в 50 тысяч нападение собаки на ребенка
Прокуратура Сунтарского района Якутии провела проверку по факту нападения на малолетнего ребенка безнадзорного животного, а также соблюдения органом местного самоуправления законодательства об ответственном обращении с животными без владельцев.
Установлено, что ненадлежащее исполнение требований закона администрацией с. Сунтар привело к тому, что от укуса безнадзорной собаки на территории населенного пункта в июле 2022 года пострадал ребенок.
Прокуратура района в интересах несовершеннолетнего обратилась с иском в суд к администрации с. Сунтар о взыскании компенсации морального вреда, причиненного нападением собаки.
Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме, с ответчика в пользу пострадавшего ребенка взыскана компенсация морального вреда в сумме 50 тыс. рублей.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.
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