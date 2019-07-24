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Суд обязал застройщика Петросяна вернуть землю

Речь идет о земельном участке под строительство многоквартирного дома на улице Петра Алексеева, 2, ставшим скандальным из-за вскрывшихся обстоятельств: дом собирались строить по поддельным документам на участке, полученном у мэрии без проведения торгов. 23 июля Четвертый арбитражный суд признал недействительным соглашение о перераспределении земель.

ООО «Якутстройсити» Гамлета Петросяна выкупило у собственников и освободило землю под тремя жилыми домами на улице Петра Алексеева. Затем подало заявление в администрацию Якутска о перераспределении земельных участков, чтобы построить 16-ти этажный жилой дом. Мэрия удовлетворила обращение, и 15 апреля 2016 года департамент имущественных и земельных отношений Якутска и ООО «Якутстройсити» заключили соответствующее соглашение. В январе 2017 года глава Якутска утвердил проект межевания территории квартала «51» ГО «город Якутск», согласно которому спорный земельный участок указан как участок под застройку многоквартирного жилого дома. Застройщик за перераспределение земель заплатил мэрии 1,6 млн рублей.

В сентябре 2017 года прокуратура Якутии оспорила соглашение между застройщиком и ДИЗО, поскольку посчитала, что оно заключено в отсутствие утвержденного проекта межевания территории. Кроме того, сделка нарушала права и интересы ООО «Камелек». С этого времени дело рассматривалось во всех судебных инстанциях. И, наконец, снова вернулось в Арбитражный суд Якутии.

9 января этого года суд отказал в иске прокуратуры признать сделку недействительной и вернуть участок столичной администрации. Постановление обжаловано в Четвертом апелляционном арбитражном суде.

Суд отменил решение Арбитражного суда Якутии, признал соглашение между ДИЗО и ООО «Якутстройсити» недействительной, обязал мэрии Якутска вернуть компании 1,6 млн рублей, а застройщику — вернуть администрации участок площадью 2920 кв. м, выделив его из общего состава земли.

Источник: https://news.ykt.ru/article/89405?day.theme
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Жара — погода в Якутске на завтра

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