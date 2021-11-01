Суд обязал вернуть субсидии на 34 млн рублей

В 2019 году по результатам проведенного отбора министерством сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) одному из акционерных обществ предоставлена субсидия на возмещение части затрат по организации заготовки и переработки кожевенно-мехового сырья, переработки пушнины в сумме более 34 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РС(Я).

По информации якутских СМИ, эта субсидия выделялась акционерному обществу «Финансово-агропромышленный концерн «Сахабулт». При проверке законности выдачи средств выявлено, что в нарушение требований бюджетного законодательства субсидия предоставлена юридическому лицу, имеющему задолженность перед бюджетом республики. При этом обществу в течение финансового года из бюджета республики субсидия предоставлена дважды. Кроме того, установлено использование обществом выделенных средств на мероприятия, не предусмотренные условиями соглашения.

Прокуратура республики обратилась с иском в Арбитражный суд о признании сделки недействительной. Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены, предприятие обязано возвратить в бюджет республики средства субсидии.

Судебное решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.