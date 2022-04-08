Суд обязал Окружную администрацию Якутска предоставить жилье инвалиду

Прокуратура города Якутска по поступившему обращению провела проверку соблюдения жилищных прав лица с ограниченными возможностями здоровья.

Установлено, что заявитель страдает тяжелой формой хронического заболевания и в соответствии с требованиями жилищного законодательства имеет право на внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального найма.

Вместе с тем данное право лица с ограниченными возможностями здоровья не реализовано, ему Департаментом жилищных отношений г. Якутска отказано в предоставлении жилья в связи с отсутствием свободных жилых помещений.

Действуя в защиту прав инвалида, нуждающегося в особой заботе государства, прокуратура города обратилась с исковым заявлением в суд о возложении на Окружную администрацию г. Якутска обязанности предоставить инвалиду жилое помещение по договору социального найма, отвечающего установленным требованиям.

Заявление прокурора судом удовлетворено.

Судебный акт в настоящее времени не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.