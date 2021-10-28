Суд обязал мэрию расселить жильцов из аварийного дома в Якутске

Прокуратура города Якутска по публикации в информационных ресурсах провела проверку соблюдения жилищных прав лиц, проживающих в доме № 8 по ул. Пионерская г. Якутска.

Установлено, что многоквартирный жилой дом в установленном законом порядке признан аварийным и подлежащим сносу со сроком расселения в 2023 году, в нем по договорам социального найма проживают 2 семьи.

Вместе с тем актом осмотра многоквартирного дома, а также проведенной экспертизой выявлено ухудшение состояния конструкции несущей способности фундаментов жилого дома, что может повлечь за собой угрозу жизни и здоровью граждан.

Прокуратура города обратилась с исковыми заявлениями в суд о возложении на Окружную администрацию ГО «город Якутск» обязанности предоставить семьям другие благоустроенные жилые помещения, отвечающие санитарным и техническим требованиям.

Суд удовлетворил заявления прокурора в полном объеме.

Решения суда в законную силу не вступили и могут быть обжалованы сторонами.