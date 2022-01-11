Суд обязал Фонд капремонта провести ремонт в 247 многоквартирных домах Якутска

Прокуратура г. Якутска провела проверку соблюдения жилищного законодательства при проведении капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «город Якутск».

Установлено, что Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) в нарушение требований закона, прав граждан в установленный региональной программой сроки не обеспечено проведение капитального ремонта в 247 многоквартирных домах расположенных на территории города Якутска в отношении более 980 конструктивных элементов.

В целях устранения нарушений закона прокуратура г. Якутска обратилась с иском в суд о возложении на Фонд обязанности провести капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в установленном региональной программой объеме.

Суд удовлетворил заявление прокуратуры в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.