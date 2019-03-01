Суд обязал экс-главу якутского села вернуть похищенные деньги

Прокуратура Сунтарского района на основании приговора суда в отношении бывшего главы одного из муниципальных образований, согласно которому он признан виновным в совершении ряда эпизодов мошенничеств (ч.3 ст.159 УК РФ), в присвоении (ч.3 ст.160 УК РФ), а также в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ), предъявила исковое заявление о взыскании с него ущерба причиненного преступлением.

Установлено, что осужденный в период замещения должности главы муниципалитета заключал фиктивные договоры на выполнение работ по строительству изгороди, изготовлению книг, ремонту автомобиля и т.д., на основании которых подставным лицам перечислялись бюджетные средства, которые после обналичивания передавались осужденному. Сумма ущерба составила свыше 651 тыс. рублей, ими он распорядился по своему усмотрению.

В ходе предварительного расследования часть ущерба в сумме 421 100 рублей возвращена, остальная часть в сумме 230 362 рублей осужденным не возмещена.

По результатам рассмотрения искового заявления суд согласился с требованиями прокуратуры и постановил взыскать с осужденного указанную сумму причиненного коррупционным преступлением ущерба.

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано сторонами.